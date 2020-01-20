2020-01-20T14:09:56+03:00
Общество

Жителям Заводского района привезли воду на Ростовский проезд

Полностью водоснабжение должны наладить к 18:00
Ольга Симонова
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Коммунальщики ООО «КВС» завершили работы на улице 4-я Прокатная.

А вот жителям Заводского района повезло меньше — ремонт по улице Огородная продолжается. Однако «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия сообщили, что горожанам подвозят воду к дому №2 по Ростовскому проезду.

Напомним, ориентировочно водоснабжение должны наладить к 18:00. Причина отключения — авария на городском водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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