Жителям Заводского района привезли воду на Ростовский проезд
Полностью водоснабжение должны наладить к 18:00
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Коммунальщики ООО «КВС» завершили работы на улице 4-я Прокатная.
А вот жителям Заводского района повезло меньше — ремонт по улице Огородная продолжается. Однако «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия сообщили, что горожанам подвозят воду к дому №2 по Ростовскому проезду.
Напомним, ориентировочно водоснабжение должны наладить к 18:00. Причина отключения — авария на городском водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU