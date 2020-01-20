2020-01-20T12:49:10+03:00
Спорт

Горожан приглашают на «Саратовскую лыжню — 2020»

Участников и гостей ждет развлекательная программа и фудкорт
Ольга Симонова
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На лыжном стадионе «Зимний» 1 февраля пройдет «Саратовская лыжня — 2020».

- Победители и призеры получат памятные подарки. Наградят также самого юного участника и у которого будет наиболее яркий костюм. На мероприятии организуют развлекательную программу и фудкорт, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Подать предварительную заявку для участия можно по электронному адресу sarski2018@mail.ru. Она должна быть в формате Excel по образцу. Положение соревнований указано на сарспорт.рф. Однако на момент написания материала сайт был заблокирован хостинг-провайдером.

Стоит отметить, что заявку, заверенную врачом, можно подать и позднее: 31 января в МУ «СШОР №3» на Гвардейской, 13 и 1 февраля на стадионе «Зимний» с 09:00 до 13:00. На месте соревнований выдадут и нагрудные номера.

Старты «Саратовской лыжни» начнутся в 10:00, а торжественное открытие — в 12:00. Нагрудные номера также выдадут на месте с

Для получения дополнительной информации можно позвонить по номерам: (8-8452) 37-29-50 (с 09:00 до 17:00) или 37-29-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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