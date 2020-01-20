В Балакове пенсионер угрожал убить жену племянника
Женщина пришла, чтобы забрать после пьянки мужа
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В Балакове осудили 64-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.
- Вечером 15 ноября к пенсионеру пришел племянник. Вдвоем они принялись распивать спиртное в вагончике, где он жил. На утро к ним заглянула жена гостя, чтобы забрать мужа, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Пьяный подсудимый схватил женщину за воротник куртки, приставил нож к животу и стал угрожать убить.
Суд приговорил пенсионера к восьми месяцам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU