2020-01-20T12:04:15+03:00
Общество

Священник в Петровске запил и был уволен за штат Саратовской епархии

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сослался на 42 правило Святых Апостолов
Ольга Симонова
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Диакон Михаил Дыбошин, штатный клирик храма Покрова Божией Матери Петровска почислен за штат Саратовской епархии за пьянство. Указ об этом подписал Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он начал действовать с 17 января.

Также Дыбошину запретили священнослужение на шесть месяцев.

Основанием для указа послужил нетрезвый образ жизни и поведение, не соответствующее духовному сану. Владыка сослался на 42 правило Святых Апостолов.

Михаилу Дыбошину 51 год, его рукоположили в диакона 15 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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