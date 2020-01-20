Священник в Петровске запил и был уволен за штат Саратовской епархии

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:04:15+03:00

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сослался на 42 правило Святых Апостолов

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Диакон Михаил Дыбошин, штатный клирик храма Покрова Божией Матери Петровска почислен за штат Саратовской епархии за пьянство. Указ об этом подписал Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он начал действовать с 17 января.

Также Дыбошину запретили священнослужение на шесть месяцев.

Основанием для указа послужил нетрезвый образ жизни и поведение, не соответствующее духовному сану. Владыка сослался на 42 правило Святых Апостолов.

Михаилу Дыбошину 51 год, его рукоположили в диакона 15 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU