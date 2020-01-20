Священник в Петровске запил и был уволен за штат Саратовской епархии
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сослался на 42 правило Святых Апостолов
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Диакон Михаил Дыбошин, штатный клирик храма Покрова Божией Матери Петровска почислен за штат Саратовской епархии за пьянство. Указ об этом подписал Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Он начал действовать с 17 января.
Также Дыбошину запретили священнослужение на шесть месяцев.
Основанием для указа послужил нетрезвый образ жизни и поведение, не соответствующее духовному сану. Владыка сослался на 42 правило Святых Апостолов.
Михаилу Дыбошину 51 год, его рукоположили в диакона 15 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU