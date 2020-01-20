Саратов оказался не самым ленивым городом России

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:26:53+03:00

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Составлен рейтинг самых ленивых городов России.

Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market, Саратов оказался в середине рейтинга.

Респонденты, которых оказалось более 2,7 тыс. человек, отвечали на вопросы: Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Саратов занял 15-е место среди 23 городов России. Самыми «ленивыми» оказались жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Последние места рейтинга достались Томску, Москве и Новосибирску.

ИСТОЧНИК KP.RU