Саратов оказался не самым ленивым городом России
Составлен рейтинг самых ленивых городов России.
Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market, Саратов оказался в середине рейтинга.
Респонденты, которых оказалось более 2,7 тыс. человек, отвечали на вопросы: Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?
Саратов занял 15-е место среди 23 городов России. Самыми «ленивыми» оказались жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Последние места рейтинга достались Томску, Москве и Новосибирску.
ИСТОЧНИК KP.RU