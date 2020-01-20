2020-01-20T11:26:53+03:00
Общество

Саратов оказался не самым ленивым городом России

Он — в середине рейтинга
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Составлен рейтинг самых ленивых городов России.

Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market, Саратов оказался в середине рейтинга.

Респонденты, которых оказалось более 2,7 тыс. человек, отвечали на вопросы: Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Саратов занял 15-е место среди 23 городов России. Самыми «ленивыми» оказались жители Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Последние места рейтинга достались Томску, Москве и Новосибирску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Президентской академии пройдет III Студенческий Управленческий Хакатон
В Саратове произошел пожар на складе моторных масел
Горожан приглашают на «Саратовскую лыжню — 2020»
В Балакове пенсионер угрожал убить жену племянника
Священник в Петровске запил и был уволен за штат Саратовской епархии
В Саратове ночью горела квартира дома на Одесской
Подробности смертельного ДТП в Энгельсе: после ссоры с девушкой мужчина напился с друзьями и на «девятке» протаранил столб
Саратов оказался не самым ленивым городом России
Саратовцы смогут принять участие в фотоконкурсе в честь Дня Победы
Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на буровой установке в Перелюбском районе
В воскресенье на улицы Саратова высыпали 36 тонн песка и реагентов
В Саратовской области население сократилось на целый город
Директор фирмы в Саратове заплатил налоги и избежал суда
На пожаре в Балтайском районе погибла пенсионерка
В Саратове свыше 3 тыс. человек окунулись в прорубь на Крещение
Мужчина до смерти забил человека из-за загулявшей сожительницы в Саратовской области
ГИБДД Саратова начинает новую профилактическую акцию
«Калина» врезалась в дерево под Пугачевом
Аэропорт «Гагарин» расширит сеть маршрутов и снизит цены
Улицы Ленинского и Заводского районов остались без воды
Саратовский судья в отставке может стать фигурантом уголовного дела
Активисты Саратовского реготделения ЛДПР приняли участие в Крещенских купаниях