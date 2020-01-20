Саратовцы смогут принять участие в фотоконкурсе в честь Дня Победы
В Саратовской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне могут объявить фотоконкурс.
На заседании областной думы обсудили возможность организации такого конкурса и выставки лучших работ в стенах регионального парламента.
Планируется, что конкурс будет объявлен по нескольким номинациям:
«День Победы» (фоторепортажи с Парадов Победы и празднований Дня Победы разных лет);
«Поколение победителей» (фотографии с изображением участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников фашистских лагерей);
«Никто не забыт» (фотографии, рассказывающие о работе поисковых отрядов);
«Наследники Великой Победы» (фотографии наших современников, в том числе участников акции «Бессмертный полк», отображающие связь поколений);
«Вечный огонь» (фотографии воинских мемориалов и обелисков, архитектурных памятников, военной техники в качестве памятников, посвященных Великой Отечественной войне);
«Поклонимся великим тем годам» (фотографии с различных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне);
«История в кадре» (фотографии, сделанные в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время).
ИСТОЧНИК KP.RU