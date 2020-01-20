Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на буровой установке в Перелюбском районе
В Саратовской области возбуждено уголовное дело о несчастном случае на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, фигурантом по делу проходит мастер коммерческой организации.
Следствие полагает, что днем 14 декабря 25-летний рабочий фирмы выполнял демонтаж желоба циркуляционной системы буровой установки в селе Перелюбского района. Он упал с высоты и скончался от тупой травмы головы.
Следствие полагает, что мастер недостаточно контролировал процесс, в частности, использование средств индивидуальной защиты и строповку бурового оборудования.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU