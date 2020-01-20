Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на буровой установке в Перелюбском районе

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:51:52+03:00

Он упал с высоты и скончался

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело о несчастном случае на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, фигурантом по делу проходит мастер коммерческой организации.

Следствие полагает, что днем 14 декабря 25-летний рабочий фирмы выполнял демонтаж желоба циркуляционной системы буровой установки в селе Перелюбского района. Он упал с высоты и скончался от тупой травмы головы.

Следствие полагает, что мастер недостаточно контролировал процесс, в частности, использование средств индивидуальной защиты и строповку бурового оборудования.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU