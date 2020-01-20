В воскресенье на улицы Саратова высыпали 36 тонн песка и реагентов
На уборку города вышли 207 рабочих
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На уборку дорог Саратова сегодня, 20 января, вышли 208 машин и 207 рабочих.
- Сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» очищают тротуары и прилотковые части дороги от наледи. Особое внимание уделяется центральным дорогам, спускам и подъемам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также на дороги за воскресенье высыпали 36 тонн песко-соляной смеси и реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU