В воскресенье на улицы Саратова высыпали 36 тонн песка и реагентов

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:50:16+03:00

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На уборку дорог Саратова сегодня, 20 января, вышли 208 машин и 207 рабочих.

- Сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» очищают тротуары и прилотковые части дороги от наледи. Особое внимание уделяется центральным дорогам, спускам и подъемам, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также на дороги за воскресенье высыпали 36 тонн песко-соляной смеси и реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU