В Саратове свыше 3 тыс. человек окунулись в прорубь на Крещение

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:27:19+03:00

В Затоне дежурили экстренные службы, были места для переодевания

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На Крещение, в ночь с 18 на 19 января, в проруби Саратова окунулись 3 095 человек.

- На оборудованной в Затоне купели искупались 750 горожан, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В горадминистрации отметили, что там были оборудованы места для переодевания, дежурили аэросани-амфибия «Патруль», аварийно-спасательный автомобиль, сотрудники горспаса, полиция,« скорая помощь» и другие.

Мероприятие прошло без нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU