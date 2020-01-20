2020-01-20T10:43:09+03:00
Происшествия

Директор фирмы в Саратове заплатил налоги и избежал суда

Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям
Екатерина Семенова
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В Саратове прекращено уголовное дело в отношении директора фирмы, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям после возмещения суммы ущерба.

С января по декабрь 2017 года директор фирмы, которая занималась изготовлением приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации, уклонился от уплаты 5,9 млн рублей по НДС. Для этого он включал в декларации заведомо ложные сведения по фиктивным сделкам.

Во время предварительного следствия обвиняемый выплатил государству 5 997 048 рублей налога, а также погасил пени и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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