Директор фирмы в Саратове заплатил налоги и избежал суда
В Саратове прекращено уголовное дело в отношении директора фирмы, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям после возмещения суммы ущерба.
С января по декабрь 2017 года директор фирмы, которая занималась изготовлением приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации, уклонился от уплаты 5,9 млн рублей по НДС. Для этого он включал в декларации заведомо ложные сведения по фиктивным сделкам.
Во время предварительного следствия обвиняемый выплатил государству 5 997 048 рублей налога, а также погасил пени и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU