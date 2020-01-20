Мужчина до смерти забил человека из-за загулявшей сожительницы в Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый полностью признал вину.
По версии следствия, 21 октября мужчина позвонил сожительнице, которая ушла в гости к подруге в село Рязановка Марксовского района. Однако трубку взял сожитель этой женщины и обругал звонившего.
В гневе мужчина отправился в Рязановку. Там сожитель подруги рассказал, что гостья уже ушла, причем не одна, а с двумя мужчинами. Обвиняемый бросился на него с кулаками и забил до смерти.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU