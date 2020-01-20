Саратовский судья в отставке может стать фигурантом уголовного дела

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:01:11+03:00

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Судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в отставке Александр Никитин может стать фигурантом уголовного дела.

Согласно повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, 29 января будет рассмотрено представление председателя федерального СК Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемого Никитина по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным открытых источников, Александр Юрьевич родился в 1958 году в Саратове, в 1984 окончил СЮИ имени Курского по специальности «Правоведение».

На должность судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда назначен в 2007. Общий стаж его работы — 31 год, а в должности судьи — более 24 лет.

В 2013 году Никитину присвоили первый квалификационный класс. Также он награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ, медалью Совета судей РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За безупречную службу» и другое.

Никитин ушел в отставку в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU