Саратовский судья в отставке может стать фигурантом уголовного дела
Судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в отставке Александр Никитин может стать фигурантом уголовного дела.
Согласно повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, 29 января будет рассмотрено представление председателя федерального СК Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемого Никитина по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По данным открытых источников, Александр Юрьевич родился в 1958 году в Саратове, в 1984 окончил СЮИ имени Курского по специальности «Правоведение».
На должность судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда назначен в 2007. Общий стаж его работы — 31 год, а в должности судьи — более 24 лет.
В 2013 году Никитину присвоили первый квалификационный класс. Также он награжден Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РФ, медалью Совета судей РФ и Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За безупречную службу» и другое.
Никитин ушел в отставку в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU