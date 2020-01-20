Активисты Саратовского реготделения ЛДПР приняли участие в Крещенских купаниях
Активисты ЛДПР Саратовской области вновь приняли участие в Крещенских купаниях и подготовке к ним.
В районных центрах партийцы оснащали места для купаний: устанавливали палатки и расчищали снег вокруг купелей.
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В Саратове актив регионального отделения отправился в с. Усть Курдюм. Там координатор РО Антон Касаткин первым совершил омовение и передал привет жителям областного центра, коллегам и соратникам.
- В русских традициях не просто окунуться в ледяную прорубь, но встретить последний день рождественских Святок с чистыми помыслами и светлой душой. Поздравляю всех православных жителей Саратовской области! Пусть Великий Праздник Крещения принесет покой в ваши дома, а сердца наполнит любовью! — отметил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU