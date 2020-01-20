2020-01-20T08:50:26+03:00
Общество

Активисты Саратовского реготделения ЛДПР приняли участие в Крещенских купаниях

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Активисты ЛДПР Саратовской области вновь приняли участие в Крещенских купаниях и подготовке к ним.

В районных центрах партийцы оснащали места для купаний: устанавливали палатки и расчищали снег вокруг купелей.

.

.

В Саратове актив регионального отделения отправился в с. Усть Курдюм. Там координатор РО Антон Касаткин первым совершил омовение и передал привет жителям областного центра, коллегам и соратникам.

- В русских традициях не просто окунуться в ледяную прорубь, но встретить последний день рождественских Святок с чистыми помыслами и светлой душой. Поздравляю всех православных жителей Саратовской области! Пусть Великий Праздник Крещения принесет покой в ваши дома, а сердца наполнит любовью! — отметил он.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский судья в отставке может стать фигурантом уголовного дела
Активисты Саратовского реготделения ЛДПР приняли участие в Крещенских купаниях
В Саратове рецидивист ограбил продавца и сдал добычу в комиссионку
В подъезде дома в Саратове найден труп
Mercedes снес остановку и влетел в чужой двор в Саратове
В понедельник в Саратове ожидается снег
В Лысогорском районе ВАЗ-2115 насмерть сбил мужчину
В Саратове столкнулись Renault Logan и трамвай №11
В Энгельсе ВАЗ влетел в столб: погибли двое
Саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам»
Без воды остались четыре улицы в Ленинском районе Саратова
В Саратовской области на Крещение искупались более 17 тыс.человек
Водители автобусов в Балашове часами ждут очереди на заправку газом
В Саратове рецидивист украл электробритву и продал ее на рынке
Без воды остались жители Кировского района Саратова
В Саратове на Политехнической улице горел вагон трамвая №9
В Балакове столкнулись две иномарки
В Саратове женщину госпитализировали после падения в маршрутке
Двое саратовцев прокатились верхом на машине
Женщина украла телефон у жителя Заводского района
Саратовские предприниматели выиграли премию на рекламу в 100 тыс. рублей
Саратовские триатлонисты взяли два серебра чемпионата и первенства России