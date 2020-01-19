В Энгельсе ВАЗ влетел в столб: погибли двое
Авария произошла на въезде в город
Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 января, около 18:00 в Энгельсе произошло смертельное ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным на въезде в город со стороны Шумейки, на Студенческой улице водитель ВАЗ-2109 потерял управление и влетел в столб.
Фото ГИБДД по Саратовской области
По данным Облспаса, в результате аварии двое мужчин скончались на месте от полученных травм, одного госпитализировали. С помощью гидравлических инструментов их извекли.
.
ИСТОЧНИК KP.RU