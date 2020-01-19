2020-01-19T18:17:29+03:00
Происшествия

В Энгельсе ВАЗ влетел в столб: погибли двое

Авария произошла на въезде в город
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 января, около 18:00 в Энгельсе произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным на въезде в город со стороны Шумейки, на Студенческой улице водитель ВАЗ-2109 потерял управление и влетел в столб.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

По данным Облспаса, в результате аварии двое мужчин скончались на месте от полученных травм, одного госпитализировали. С помощью гидравлических инструментов их извекли.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе ВАЗ влетел в столб: погибли двое
Саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам»
Без воды остались четыре улицы в Ленинском районе Саратова
В Саратовской области на Крещение искупались более 17 тыс.человек
Водители автобусов в Балашове часами ждут очереди на заправку газом
В Саратове рецидивист украл электробритву и продал ее на рынке
Без воды остались жители Кировского района Саратова
В Саратове на Политехнической улице горел вагон трамвая №9
В Балакове столкнулись две иномарки
В Саратове женщину госпитализировали после падения в маршрутке
Двое саратовцев прокатились верхом на машине
Женщина украла телефон у жителя Заводского района
Саратовские предприниматели выиграли премию на рекламу в 100 тыс. рублей
Саратовские триатлонисты взяли два серебра чемпионата и первенства России