В Энгельсе ВАЗ влетел в столб: погибли двое

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:17:29+03:00

Авария произошла на въезде в город

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Сегодня, 19 января, около 18:00 в Энгельсе произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным на въезде в город со стороны Шумейки, на Студенческой улице водитель ВАЗ-2109 потерял управление и влетел в столб.

Фото ГИБДД по Саратовской области

По данным Облспаса, в результате аварии двое мужчин скончались на месте от полученных травм, одного госпитализировали. С помощью гидравлических инструментов их извекли.

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ИСТОЧНИК KP.RU