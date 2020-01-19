Саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам»
Игра закончилась со счетом 1:7
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Сегодня, 19 января, в Набережных Челнах саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам» со счетом 1:7.
Две шайбы, на третьей и седьмой минуте, пропустил Андрей Катюхин. Две следующие атаки хозяев, на 18-й и и 39-й минуте, также закончились успешно. В это время на воротах был Александр Шарыгин.
Андрей Катюхин вернулся на это место в третьем периоде, пустив шайбу на 42-й, 46-й, 51-й минутах.
Единственный гол забил на 50-й минуте саратовец Степан Стешенко.
ИСТОЧНИК KP.RU