В Саратовской области на Крещение искупались более 17 тыс.человек

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:25:47+03:00

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В Саратовской области по состоянию на 12:00 на Крещение искупались свыше 17 тыс.человек.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области, больше всего людей пришли к иорданям в Михайловке, Балакове, Аткарске, Энгельсе, Саратове — в Затон и к Ротонде.

Безопасность массовых купаний обеспечивали спасатели и инспекторы ГИМС. Для граждан установили отапливаемые раздевалки.

Дежурили представителей администраций, полиции и медиков.

Всего в регионе организовано 56 мест для купания, спасатели настоятельно рекомендуют ответственно относиться к погружениям в воду, отказаться от купания в несанкционированных местах и не пускать детей без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU