В Саратовской области на Крещение искупались более 17 тыс.человек
В Саратовской области по состоянию на 12:00 на Крещение искупались свыше 17 тыс.человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области, больше всего людей пришли к иорданям в Михайловке, Балакове, Аткарске, Энгельсе, Саратове — в Затон и к Ротонде.
Безопасность массовых купаний обеспечивали спасатели и инспекторы ГИМС. Для граждан установили отапливаемые раздевалки.
Дежурили представителей администраций, полиции и медиков.
Всего в регионе организовано 56 мест для купания, спасатели настоятельно рекомендуют ответственно относиться к погружениям в воду, отказаться от купания в несанкционированных местах и не пускать детей без сопровождения взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU