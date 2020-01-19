Водители автобусов в Балашове часами ждут очереди на заправку газом

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:01:57+03:00

Такая ситуация сложилась еще до нового года

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Для водителей балашовских автобусов стало традицией заканчивать свой день долгим ожиданием в очереди на заправку газом.

Об этом сообщает телеканал БалTV.

По информации местного телевизионного канала, в городе работает всего одна станция, вторая закрылась. В итоге весь транспортный парк — а это более 100 автобусов на линии каждый день — проводит немалое время в очередях, что приводит даже к опозданиям на рейсы.

Местные водители жалуются: чуть ли не весь Балашов перешел на газ, заправка одна, при этом работают только три колонки. Четвертая из них месяц ждет замены шланга.

Такая ситуация началась еще до начала 2020 — приходится проводить на станции добрую часть своего времени.

В диалоге с представителем балашовского телевидения кассир АГНКС-1 подтвердила, что многочасовые очереди образуются каждый день.

Она пояснила — ситуация исправится только в том случае, если откроется другая заправка, здесь мощности мало. Когда это произойдет — ясности нет, поэтому балашовским водителям придется также проводить время в томительном ожидании.

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ИСТОЧНИК KP.RU