Водители автобусов в Балашове часами ждут очереди на заправку газом
Для водителей балашовских автобусов стало традицией заканчивать свой день долгим ожиданием в очереди на заправку газом.
Об этом сообщает телеканал БалTV.
По информации местного телевизионного канала, в городе работает всего одна станция, вторая закрылась. В итоге весь транспортный парк — а это более 100 автобусов на линии каждый день — проводит немалое время в очередях, что приводит даже к опозданиям на рейсы.
Местные водители жалуются: чуть ли не весь Балашов перешел на газ, заправка одна, при этом работают только три колонки. Четвертая из них месяц ждет замены шланга.
Такая ситуация началась еще до начала 2020 — приходится проводить на станции добрую часть своего времени.
В диалоге с представителем балашовского телевидения кассир АГНКС-1 подтвердила, что многочасовые очереди образуются каждый день.
Она пояснила — ситуация исправится только в том случае, если откроется другая заправка, здесь мощности мало. Когда это произойдет — ясности нет, поэтому балашовским водителям придется также проводить время в томительном ожидании.
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ИСТОЧНИК KP.RU