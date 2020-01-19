В Саратове рецидивист украл электробритву и продал ее на рынке

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:44:32+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на Усть-Курдюмской улице Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов», с 13:00 до 13:30 16 декабря неизвестный украл электробритву марки Braun стоимостью почти 4,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что преступление совершил 31-летний рецидивист, который сейчас находится в СИЗО. Он продал товар на Сенном рынке.

Мера пресечения в отношении него не менялась, на мужчину завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU