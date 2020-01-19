В Саратове рецидивист украл электробритву и продал ее на рынке
Преступление совершено в магазине
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на Усть-Курдюмской улице Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов», с 13:00 до 13:30 16 декабря неизвестный украл электробритву марки Braun стоимостью почти 4,5 тыс. рублей.
Выяснилось, что преступление совершил 31-летний рецидивист, который сейчас находится в СИЗО. Он продал товар на Сенном рынке.
Мера пресечения в отношении него не менялась, на мужчину завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU