В Балакове столкнулись две иномарки

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:28:36+03:00

Авария произошла на улице 30 лет Победы

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 января, в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником «Анатолий Анатолий» опубликовал снимок аварии.

Дорогу на улице 30 лет Победы не поделили Fiat и Volvo.

- Мне просто интересно как? — поинтересовался в комментариях Денис Курдюков.

- Я так понимаю: Fiat разворачивался, а Volvo летела прямо. — предположил Александр Анатольев.

Местные водители прониклись сочувствием к водителю машины шведского происхождения из-за дороговизны ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU