В Балакове столкнулись две иномарки
Авария произошла на улице 30 лет Победы
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Сегодня, 19 января, в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником «Анатолий Анатолий» опубликовал снимок аварии.
Дорогу на улице 30 лет Победы не поделили Fiat и Volvo.
- Мне просто интересно как? — поинтересовался в комментариях Денис Курдюков.
- Я так понимаю: Fiat разворачивался, а Volvo летела прямо. — предположил Александр Анатольев.
Местные водители прониклись сочувствием к водителю машины шведского происхождения из-за дороговизны ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU