Двое саратовцев прокатились верхом на машине

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:04:29+03:00

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Сегодня, 19 января, в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» местный житель Александр Гребнев рассказал о необычном способе передвижения горожан в Ленинском районе.

На кадрах его видеосъемки отчетливо видно троих мужчин, действие происходит около старой легковушки. Один из них толкает машину, а второй сидит на задней части легковушки и машет рукой в сторону своего друга, будто он «ямщик и запрягает коней», по меткому выражению автора записи.

Их спутник идет рядом с машиной, решая сэкономить свои силы.

После приложенных усилий легковушка начинает ехать, поэтому двое приятелей запрыгивают на машину, будто это повозка с лошадьми, и продолжают свой путь таким образом.

Третий из них все же садиться в салон.

- Говорят, Саратов — деревня маленькая, или одна большая. Так и передвигаются местные жители, — заканчивает свою съемку автор видео.

Действие происходило 18 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU