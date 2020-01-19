Женщина украла телефон у жителя Заводского района

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:47:28+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 37-летнего безработного мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 января с 1:00 до 5:00 неизвестный унес его мобильный телефон марки Хiаомi стоимостью почти 20 тыс. рублей из квартиры на улице Пономарева.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 40-летняя женщина, на которую завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU