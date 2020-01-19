Женщина украла телефон у жителя Заводского района
Гражданку задержали
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 37-летнего безработного мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 января с 1:00 до 5:00 неизвестный унес его мобильный телефон марки Хiаомi стоимостью почти 20 тыс. рублей из квартиры на улице Пономарева.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 40-летняя женщина, на которую завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU