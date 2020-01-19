Саратовские триатлонисты взяли два серебра чемпионата и первенства России
Вчера, 18 января, завершился первый день чемпионата и первенства России по триатлону.
Из-за аномально теплой погоды более 80 участников из 18 регионов испытывали свои силы на трассе в селе Новое Лососиное. Место для проведения соревнования создали с нуля за неделю.
Состоялись гонки в индивидуальном зачете.
Так, вторые места получили два саратовских спортсмена.
Дмитрий Брегеда выиграл награду среди соперников-мужчин за пройденную дистанцию: бег (7 км), велогонку (12 км) и лыжную гонку (10 км).
Среди юниорок награда досталось Полине Садовой за бег (3 км), велогонку (5 км) и лыжную гонку (5 км).
Сегодня спортсменов ждут эстафеты чемпионата и первенства России, а также личные соревнования по зимнему триатлону среди любителей. Старт будет дан общий для всех категорий участников.
ИСТОЧНИК KP.RU