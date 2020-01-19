Саратовские триатлонисты взяли два серебра чемпионата и первенства России

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:03:47+03:00

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Вчера, 18 января, завершился первый день чемпионата и первенства России по триатлону.

Из-за аномально теплой погоды более 80 участников из 18 регионов испытывали свои силы на трассе в селе Новое Лососиное. Место для проведения соревнования создали с нуля за неделю.

Состоялись гонки в индивидуальном зачете.

Так, вторые места получили два саратовских спортсмена.

Дмитрий Брегеда выиграл награду среди соперников-мужчин за пройденную дистанцию: бег (7 км), велогонку (12 км) и лыжную гонку (10 км).

Среди юниорок награда досталось Полине Садовой за бег (3 км), велогонку (5 км) и лыжную гонку (5 км).

Сегодня спортсменов ждут эстафеты чемпионата и первенства России, а также личные соревнования по зимнему триатлону среди любителей. Старт будет дан общий для всех категорий участников.

ИСТОЧНИК KP.RU