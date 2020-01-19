2020-01-19T08:03:43+03:00
Общество

«Протон-Саратов» уступил калининградскому «Локомотиву»

Состоялся первый матч года чемпионата России среди команд Суперлиги
Дарья Вострикова
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«Протон-Саратов» уступил калининградскому «Локомотиву»

Игра прошла в Калининграде

Вчера, 18 января, в Калининграде «Протон-Саратов» сыграл с местным «Локомотивом».

Гости поля в первом сете вели со счетом 25:16, во втором — уступили со счетом 18:25.

В третьей партии «Локомотив» вышел вперед — 25:19.

Первый матч года чемпионата России среди команд Суперлиги саратовские спортсменки проиграли со счетом 3:1.

«Протон-Саратов» 26 января ждет встреча дома с одним из лидеров соревнований — «Уралочкой-НТМК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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