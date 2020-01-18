2020-01-18T21:15:55+03:00
Происшествия

Ребенок и трое взрослых пострадали в столкновении Hyundai и Ford на Антонова в Саратове

Виновник аварии уходил от столкновения
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 января, в Саратове у дома №21 на улице Антонова столкнулись Hyundai Accent и Ford Escape.

По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным за рулем американского автомобиля был мужчина, в салоне находилась его трехлетняя дочь, которая получила травму.

Пострадали трое человек из салона второй легковушки: одного госпитализировали сотрудники Облспаса, водителя и второго пассажира — бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, виновником аварии стал мужчина, которая управлял Hyundai. Он уходил от столкновения с другой машиной — водитель которой «вильнул» в сторону парковочного кармана.

На месте работали сотрудники Облспаса, медики скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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