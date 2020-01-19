Саратовские предприниматели выиграли премию на рекламу в 100 тыс. рублей

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:04:17+03:00

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В Шахматном дворце Саратова 18 января начинающим предпринимателям вручили сертификаты премии «Делай на 100» от Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, 25 саратовских компаний получат сертификаты на 100 000 рублей, которые можно потратить на рекламную кампанию.

Опрос показал — больше всего бизнесменов хотят потратить выигрыш на контекстную рекламу, на втором месте — Smm-реклама, «бронзу» списка получает наружное продвижение.

- Моей мечтой было открыть кафе и в декабре 2019 года это желание осуществилось. Я благодарна бизнес-центру за помощь и колоссальную поддержку. С бизнес-инкубатором меня познакомила подруга-предпринимательница, она буквально «влюбила» меня в них.

Премию потрачу на рекламу — чтобы заявить о себе и блюдах русской кухни, — рассказала Сания Шутова, ИП Шутова С.Ф.

Заявку на получение премии с видео-роликом компании и текстовой презентацией бизнеса могли подать действующие предприниматели региона с 2 по 20 декабря 2019 года.

Также при выборе получателей премии учитывалась скорость подачи заявки.

- О конкурсе узнал от знакомых, которые сотрудничают с бизнес-инкубатором, являются победителями прошлого состязания. Очень боялись и стеснялись, но решили поучаствовать. Сначала получился огромный ролик, даже не ожидали от себя, что можем выдать столько информации. Потом сократили материал, работали всей семьей. Вчера нам позвонили и сказали, что мы победители. Я был очень удивлен, хорошо, что в этот момент не вел машину. Премию потрачу на профессиональную рекламу, до этого в развитии мне помогали друзья, сарафанное радио, они рассказывали обо мне. — поделился Алексей Уваров ООО «Аметист», занимаюсь IT-технологиями.

Принять участие решили не только новички в бизнесе, но и те, кто уже твердо стоит на ногах. Одним из таких стал Виталий Сочнев, владелец собственного ювелирного производства и основатель школы «Карат», где обучают с нуля до высококлассного специалиста и помогают с трудоустройством на работу. Он подал заявку, чтобы через рекламу найти новых учеников и клиентов.

Всего в конкурсе решили поучаствовать 103 предпринимателя. Отобрать лучших из лучших было сложно, поэтому приоритет отдавался тем бизнесменам, которые раньше других подали заявку.

К началу мероприятия в зале не осталось ни одного свободного места — многим желающим даже пришлось отказать в участии. Наградили только 25 человек в пяти номинациях: «Производство», «Торговля», «Сфера услуг», «Общественное питание», «Информационные технологии».

После проведения торжественной церемонии предприниматели состязались в интеллектуальной игре «Бизнес-квиз», где нужно было в течение семи раундов ответить на 42 вопроса и продемонстрировать свою эрудицию, смекалку и умение работать в команде.

Также участников мероприятия ждал специальный тематический раунд, посвященный бизнесу.

Напомним, премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU