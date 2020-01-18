Для поисков пропавшего в Энгельсе мужчины ищут волонтеров
Сбор добровольцев начнется в 21:30 на пересечении улиц Рабочая и Профсоюзная
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Отряд «Лиза Алерт» в Саратовской ищет волонтеров для поисков пропавшего 27-летнего Якова Каташова.
Как сообщили добровольцы в своей группе в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал вчера, 17 января.
По приметам рост 183 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие, носит бороду и усы.
В момент пропажи был одет в темно-зеленый короткий пуховик с капюшоном, серый джемпер, синие джинсы, черные мокасины на белой подошве, серую трикотажную шапку.
Сбор добровольцев для поисков пропавшего начнется в 21:30 на пересечении улиц Рабочая и Профсоюзная в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU