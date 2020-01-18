Для поисков пропавшего в Энгельсе мужчины ищут волонтеров

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:52:49+03:00

Сбор добровольцев начнется в 21:30 на пересечении улиц Рабочая и Профсоюзная

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Отряд «Лиза Алерт» в Саратовской ищет волонтеров для поисков пропавшего 27-летнего Якова Каташова.

Как сообщили добровольцы в своей группе в соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал вчера, 17 января.

По приметам рост 183 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие, носит бороду и усы.

В момент пропажи был одет в темно-зеленый короткий пуховик с капюшоном, серый джемпер, синие джинсы, черные мокасины на белой подошве, серую трикотажную шапку.

Сбор добровольцев для поисков пропавшего начнется в 21:30 на пересечении улиц Рабочая и Профсоюзная в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU