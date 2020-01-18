Панков: Нужно предотвратить мошенничество с обналичиванием маткапитала

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:58:12+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал правоохранительные органы усилить работу по пресечению мошеннических схем обналичивания материнского капитала.

- Все чаще и чаще видим объявления об обналичивании материнского капитала. К сожалению, как только появляется благая инициатива, тут же находятся умники, которые хотят присвоить государственные деньги. Даже если они выделяются на детей.

Одним из главных тезисов Послания президента было продление программы маткапитала и его увеличение. Для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости, но никак не для обогащения аферистов!

Мошенники отдают матерям от 150 до 200 тыс. рублей. Это в «лучшем» случае. Чаще всего матери, обратившиеся к подобным решалам, остаются без сертификата на маткапитал и без каких-либо денег. К тому же получение наличных по сертификату — мошенничество, причем для обеих сторон. Родители, будьте внимательны! Не вступайте в сговор с посредниками, которые обещают легкие деньги! После таких обещаний легко оказаться не только без денег, но и вообще за решеткой.

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Во многих регионах вскрыты мошеннические схемы, по которым работали аферисты. Но таких объявлений меньше не становится. Они свободно размещены в Интернете.

Просьба к правоохранителям — усилить работу по пресечению мошеннических схем обналичивания маткапитала. Сейчас от качественного межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, Пенсионного фонда и Росреестра зависит эффективность предотвращения подобных преступлений.

Аферисты часто остаются безнаказанными, а ведь страдают доверчивые мамы, которые чаще всего по незнанию, верят лживым обещаниям, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU