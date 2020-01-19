В воскресный день саратовцам обещают порывистый ветер

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:47:49+03:00

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Сегодня, 19 января, в Саратовской области не обещают снега, но будет туман с видимость 500 и менее метров, гололед и изморозь.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с северо-запада и запада со скоростью 4–9 м/с, днем местами ожидаются порывы до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в воскресенье не поднимется выше 0 градусов, в среднем будет от 0 до -5.

ИСТОЧНИК KP.RU