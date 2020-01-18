В ДТП на Орджоникидзе пострадали двое детей
Водителя и двоих пассажиров госпитализировали
Фото ГИБДД города
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В ДТП на улице Орджоникидзе, произошедшем сегодня, 18 января, пострадали двое детей.
- 36-летнего водителя, его пассажирку того же возраста, а также восьмилетнюю девочку госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
В ДТП также пострадал еще один юный пассажир — 13-летний мальчик. Ему понадобилась только разовая помощь.
Напомним, на улице Орджоникидзе сегодня в 15:45 Hyundai врезался в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU