2020-01-18T17:13:16+03:00
Происшествия

В ДТП на Орджоникидзе пострадали двое детей

Водителя и двоих пассажиров госпитализировали
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД городаФото ГИБДД города
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В ДТП на улице Орджоникидзе, произошедшем сегодня, 18 января, пострадали двое детей.

- 36-летнего водителя, его пассажирку того же возраста, а также восьмилетнюю девочку госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В ДТП также пострадал еще один юный пассажир — 13-летний мальчик. Ему понадобилась только разовая помощь.

Напомним, на улице Орджоникидзе сегодня в 15:45 Hyundai врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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