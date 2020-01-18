Школьница из Саратова вышла в полуфинал «Умниц и умников»

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:27:58+03:00

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Ученица Физико-технического лицея №1 Саратова Наталия Фоменко вышла в полуфинал передачи «Умницы и умники».

Об этом на своей странице в Instagram рассказала министр образования Саратовской области Ирина Седова.

Она же процитировала ведущего этой программы Юрия Вяземского, который, обращаясь к школьнице, сказал: «Саратов впервые участвует в наших состязаниях, он недавно присоединился к движению «Умницы и умники». Поэтому у меня сердце за них болеет».

Ирина Седова отметила, что гордится Наталией.

ИСТОЧНИК KP.RU