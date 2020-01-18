Школьница из Саратова вышла в полуфинал «Умниц и умников»
Министр образования отметила, что гордится ей
Фото со страницы Ирины Седовой в Instagram
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Ученица Физико-технического лицея №1 Саратова Наталия Фоменко вышла в полуфинал передачи «Умницы и умники».
Об этом на своей странице в Instagram рассказала министр образования Саратовской области Ирина Седова.
Она же процитировала ведущего этой программы Юрия Вяземского, который, обращаясь к школьнице, сказал: «Саратов впервые участвует в наших состязаниях, он недавно присоединился к движению «Умницы и умники». Поэтому у меня сердце за них болеет».
Ирина Седова отметила, что гордится Наталией.
ИСТОЧНИК KP.RU