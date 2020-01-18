2020-01-18T14:12:07+03:00
Общество

Жители Ленинского района пожаловались Исаеву на холодные батареи

В адрес «Т Плюс» направили письмо о необходимости исправить это
Ольга Симонова
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Вчера, 17 января, глава Саратова Михаил Исаев провел личный прием граждан.

- Жители задавали вопросы, связанные с обустройством дорог, ремонтом кровли дома, подачей горячего водоснабжения, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Так, жительницы Ленинского района рассказали Исаеву об отсутствии горячей воды и холодных батареях в доме №2а по улице Рижская. Было установлено, что подаваемый в квартиры теплоноситель не соответствует нормативам. В адрес Саратовского филиала «Т Плюс» направлено письмо о необходимости исправить ситуацию.

Один из жителей Заводского обратился к мэру с просьбой снести строение, которое мешает жильцам дома №7 по 4-му Чернышевскому проезду проходить к остановке транспорта. Исаев объяснил мужчине, что на строение установлено право собственности и законодательством предусмотрено право на использование земельного участка.

После приема граждан глава Саратова поручил чиновникам из подразделений горадминистрации проработать вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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