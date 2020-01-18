Губернатор Саратовской области возложил цветы к мемориалу «Воин-освободитель» в Берлине
Губернатор Валерий Радаев от имени жителей Саратовской области возложил цветы к мемориалу «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Монумент был возведен в 1946–1949 годах, и на его территории погребено свыше 7 тыс. советских солдат, погибших в боях за Берлин.
Советских мемориалов в Берлине три — в Трептов-парке, Панкове и Тиргартене. На них захоронено 22 тыс. советских солдат, погибших с 16 апреля по 2 мая 1945 года, а всего скончалось порядка 70 тыс. человек.
Стоит отметить, что в мае 1945 года до Берлина дошли и несколько сот жителей Саратовской области, например, Григорий Агешин, Владимир Антонов, Виктор Белозеров, Павел Блинов и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU