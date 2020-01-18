Губернатор Саратовской области возложил цветы к мемориалу «Воин-освободитель» в Берлине

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:08:27+03:00

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Губернатор Валерий Радаев от имени жителей Саратовской области возложил цветы к мемориалу «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Монумент был возведен в 1946–1949 годах, и на его территории погребено свыше 7 тыс. советских солдат, погибших в боях за Берлин.

Советских мемориалов в Берлине три — в Трептов-парке, Панкове и Тиргартене. На них захоронено 22 тыс. советских солдат, погибших с 16 апреля по 2 мая 1945 года, а всего скончалось порядка 70 тыс. человек.

Стоит отметить, что в мае 1945 года до Берлина дошли и несколько сот жителей Саратовской области, например, Григорий Агешин, Владимир Антонов, Виктор Белозеров, Павел Блинов и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU