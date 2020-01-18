2020-01-18T12:57:44+03:00
Происшествия

Троих женщин сбили в Саратове и Балакове

Всех пострадавших госпитализировали
Ольга Симонова
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В Саратове и области вчера, 17 января, под колеса автомобилей попали несколько пешеходов-женщин. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Так, в 06:30 у дома №37а по проспекту Строителей 39-летний водитель Kia на пешеходном переходе сбил 30-летнюю девушку. Гражданку госпитализировали.

В Балакове в 12:00 в районе дома №103 по улице Ленина 57-летний мужчина за рулем Hyundai Tucson на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 60-летнюю женщину. Пострадавшую отвезли в больницу.

В центре Саратова в 20:25 61-летняя женщина пострадала под колесами Lada Granta, которую вел 43-летний мужчина.

Авария произошла у дома №81/85 по улице Пугачева. Пострадавшая шла по пешеходному переходу в одежде без световозвращающих элементов. Пенсионерку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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