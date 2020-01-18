Троих женщин сбили в Саратове и Балакове
В Саратове и области вчера, 17 января, под колеса автомобилей попали несколько пешеходов-женщин. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Так, в 06:30 у дома №37а по проспекту Строителей 39-летний водитель Kia на пешеходном переходе сбил 30-летнюю девушку. Гражданку госпитализировали.
В Балакове в 12:00 в районе дома №103 по улице Ленина 57-летний мужчина за рулем Hyundai Tucson на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 60-летнюю женщину. Пострадавшую отвезли в больницу.
В центре Саратова в 20:25 61-летняя женщина пострадала под колесами Lada Granta, которую вел 43-летний мужчина.
Авария произошла у дома №81/85 по улице Пугачева. Пострадавшая шла по пешеходному переходу в одежде без световозвращающих элементов. Пенсионерку госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU