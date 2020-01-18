Юноша в Саратове сломал стену кладовки и украл обогреватель

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:34:08+03:00

Парень уже находился под подпиской о невыезде за кражу

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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 17 января, раскрыла кражу.

- 28 ноября 40-летняя женщина обратилась в отдел и рассказала, что с июля по октябрь кто-то повредил стену кладовки на техническом этаже дома и украл обогреватель. Ущерб составил 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители установили подозреваемого — 18-летнего безработного и ранее не судимого парня, но уже находящегося под подпиской о невыезде за кражу.

Юноша признался и в этом преступлении, рассказав, что вырученные за продажу обогревателя деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU