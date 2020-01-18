На аллее в Саратове поставили урну с пакетами для уборки за собаками

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:37:23+03:00

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В Саратове поставили специальную урну, в которой можно взять пакетик для уборки за собакой.

- Любимому городу — чистый газон, — гласит надпись на конструкции, установленной на аллее по улице Рахова.

Пакет можно взять бесплатно.

Мнения пользователей в соцсети разделились. Кто-то считает, что нужно перенимать хорошее и жить в чистом городе, убирая за собакой. Другие же отмечают, что пакеты быстро украдут и мало кто из горожан будет пользоваться нововведением.

ИСТОЧНИК KP.RU