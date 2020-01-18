В Юбилейном Саратова лестница без перил превратилась в горку
По словам местных жителей, обойти ее можно только по проезжей части
Фото из соцсетей
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В Юбилейном поселке Саратова жители жалуются на неочищенные лестницы.
- Эта лестница без перил на улице Усть-Курдюмская, 7а, рядом с пиццерией, — говорится в посте, который прислал местный житель, на странице «Типичный Юбилейный» в Instagram.
На фото видно, как достаточно высокая лестница, заваленная притоптанным снегом и льдом, превратилась в горку, с которой легко упасть.
Фото из соцсетей
Местный житель также отмечает, что обойти это место можно только по проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU