2020-01-18T10:18:28+03:00
Общество

В Юбилейном Саратова лестница без перил превратилась в горку

По словам местных жителей, обойти ее можно только по проезжей части
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

В Юбилейном поселке Саратова жители жалуются на неочищенные лестницы.

- Эта лестница без перил на улице Усть-Курдюмская, 7а, рядом с пиццерией, — говорится в посте, который прислал местный житель, на странице «Типичный Юбилейный» в Instagram.

На фото видно, как достаточно высокая лестница, заваленная притоптанным снегом и льдом, превратилась в горку, с которой легко упасть.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Местный житель также отмечает, что обойти это место можно только по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юноша в Саратове сломал стену кладовки и украл обогреватель
Еще несколько улиц в Заводском остались без воды
На аллее в Саратове поставили урну с пакетами для уборки за собаками
Жители Заводского района проведут выходной без воды
В Юбилейном Саратова лестница без перил превратилась в горку
Коммунальщики ищут владельца оставленного на месте аварии в Саратове Nissan
На Азина «Волга» сбила двоих пешеходов
Александр Романов отмечает день рождения
В Балашове рецидивист не устоял перед кражей моркови и 20 вилков капусты
Два человека пострадали после столкновения Suzuki со стелой в Саратове
Суббота в Саратовской области будет теплая и сухая
Два долгостроя в Саратове никак не могут оформить помощь федерального Фонда
В столкновении двух «Грант» пострадали четыре человека
«Появление материнского капитала приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы», — Нина Крючкова
Предъявлено обвинение водителю минивэна, разбившемуся в ДТП под Саратовом
Сдача дома ЖСК «Прометей» перенесена на полгода
Найден еще один вариант решения проблемы с домом ЖСК «Феникс-2010» в Саратове
В Саратовской области построят роботизированную молочную ферму
При поддержке Николая Панкова сельская библиотека получит современное оснащение
В Президентской академии завершился международный экспертный форум
Более 700 тыс. человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке