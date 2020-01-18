В Юбилейном Саратова лестница без перил превратилась в горку

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:18:28+03:00

По словам местных жителей, обойти ее можно только по проезжей части

Изменить размер текста: A A

В Юбилейном поселке Саратова жители жалуются на неочищенные лестницы.

- Эта лестница без перил на улице Усть-Курдюмская, 7а, рядом с пиццерией, — говорится в посте, который прислал местный житель, на странице «Типичный Юбилейный» в Instagram.

На фото видно, как достаточно высокая лестница, заваленная притоптанным снегом и льдом, превратилась в горку, с которой легко упасть.

Фото из соцсетей

Местный житель также отмечает, что обойти это место можно только по проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU