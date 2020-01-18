Два человека пострадали после столкновения Suzuki со стелой в Саратове

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:05:07+03:00

Пассажир и водитель были госпитализированы

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В Саратове сегодня ночью, 18 января, Suzuki Grand Vitara врезался в стелу заправки.

- Авария произошла около 01:00 напротив дома №2а по Ново-Астраханскому шоссе. По предварительным данным, 24-летний водитель не справился с управлением, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Фото областной ГИБДД

В результате ДТП пострадал сам шофер и его ровесник-пассажир. Оба госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU