2020-01-17T20:15:12+03:00
Происшествия

В столкновении двух «Грант» пострадали четыре человека

Это водитель и три пассажира
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Вечером 17 января на трассе СызраньСаратовВолгоград произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в районе села Еремеевка.

По предварительной версии, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 27-летнего водителя, вылетела на встречную полосу. Там он столкнулся с другой «Грантой», за рулем которой сидел 49-летний водитель.

Пострадали четыре человека – водитель и три пассажира в возрасте 64, 34 и 25-ти лет – все из второй «Гранты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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