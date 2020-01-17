В столкновении двух «Грант» пострадали четыре человека
Это водитель и три пассажира
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Вечером 17 января на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в районе села Еремеевка.
По предварительной версии, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 27-летнего водителя, вылетела на встречную полосу. Там он столкнулся с другой «Грантой», за рулем которой сидел 49-летний водитель.
Пострадали четыре человека – водитель и три пассажира в возрасте 64, 34 и 25-ти лет – все из второй «Гранты».
ИСТОЧНИК KP.RU