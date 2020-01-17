Сдача дома ЖСК «Прометей» перенесена на полгода

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:05:40+03:00

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В правительстве Саратовской области состоялось традиционное пятничное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 17 января была рассмотрена ситуация с домами, достройка которых запланирована в 2020 году.

Дом №1 по улице Артельная достраивает ООО «Облстройиндустрия». Готовится пакет документов на ввод, к 30 января планируют устранить все замечания стройнадзора.

Дом ЖСК «Прометей» на пересечении улиц Чапаева и Рабочая планируют закончить в декабре, а не в июле, как записано в документах. Застройщик, ГК «Лепта», знает, что участки, которые ему обещаны в качестве компенсации, пока под обременением. В этом году город расселит людей с этих участков, так что все получат свое: инвестор — участки, дольщики — квартиры.

Жилой дом №13 по 13-му Шелковичному проезду вице-губернатор Александр Стрелюхин предложил Минстрою взять под личный контроль. Здесь работы ведутся, но очень медленно, на уровне 14 этажа. А в ноябре истекает срок разрешения на строительство.

Сдачу жилого дома на улице Майская ПК «Росток-95», по словам Исаева, также планируется ускорить. Работы остались не сложные и затягивать до ноября их нет смысла, график пересмотрят в сторону ускорения.

Дом №31 на Сакко и Ванцетти и дом на пересечении Шелковичной и Большой Садовой строятся по графику и будут сданы до конца года. Об этом заявил мэр Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU