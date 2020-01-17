Сдача дома ЖСК «Прометей» перенесена на полгода
В правительстве Саратовской области состоялось традиционное пятничное совещание с обманутыми дольщиками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», 17 января была рассмотрена ситуация с домами, достройка которых запланирована в 2020 году.
Дом №1 по улице Артельная достраивает ООО «Облстройиндустрия». Готовится пакет документов на ввод, к 30 января планируют устранить все замечания стройнадзора.
Дом ЖСК «Прометей» на пересечении улиц Чапаева и Рабочая планируют закончить в декабре, а не в июле, как записано в документах. Застройщик, ГК «Лепта», знает, что участки, которые ему обещаны в качестве компенсации, пока под обременением. В этом году город расселит людей с этих участков, так что все получат свое: инвестор — участки, дольщики — квартиры.
Жилой дом №13 по 13-му Шелковичному проезду вице-губернатор Александр Стрелюхин предложил Минстрою взять под личный контроль. Здесь работы ведутся, но очень медленно, на уровне 14 этажа. А в ноябре истекает срок разрешения на строительство.
Сдачу жилого дома на улице Майская ПК «Росток-95», по словам Исаева, также планируется ускорить. Работы остались не сложные и затягивать до ноября их нет смысла, график пересмотрят в сторону ускорения.
Дом №31 на Сакко и Ванцетти и дом на пересечении Шелковичной и Большой Садовой строятся по графику и будут сданы до конца года. Об этом заявил мэр Михаил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU