2020-01-17T16:26:43+03:00
Общество

Найден еще один вариант решения проблемы с домом ЖСК «Феникс-2010» в Саратове

Дом не могут сдать из-за отсутствия пожарного проезда
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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На заседании по проблемам обманутых дольщиков в правительстве Саратовской области в очередной раз обсудили проблемные дома.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня рассматривали объекты, сдача которых запланирована на 2020 год.

Жилой дом в Октябрьском районе, на 1-м Вакуровском проезде, долгое время не могли сдать из-за отсутствия пожарного проезда, так как пришлось ждать вступления в наследство одной из дольщиц. По словам вице-губернатора Александра Стрелюхина, потом она повысила оговоренную цену за участок. Начали искать иные выходы из ситуации, нашли даже два.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что согласован со всеми и принят к исполнению еще один вариант — расширение дороги и спил двух деревьев. После этого в марте дом будет введен.

- И вам для этого нужно до марта тянуть? — спросил Стрелюхин.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин пояснил, что 3-4 недели требуется проектировщикам на подготовку документов.

- Хорошо, пусть март, только давайте это уже последний вариант, — согласился Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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