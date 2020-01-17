В Саратовской области построят роботизированную молочную ферму

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:02:12+03:00

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В Берлине сейчас проходит международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя», на которой было подписано соглашение о создании первой в Саратовской области роботизированной молочной фермы на 500 голов.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, в рамках мероприятия между балаковским АО «Волга» и компанией «Lely» из Нидерландов был подписан договор о намерении приобретения систем для автоматического доения.

- Создание первой в регионе роботизированной молочной фермы позволит обеспечить Балаковский район собственной экологически чистой молочной продукцией, — подчеркнул глава региона Валерий Радаев.

Фото правительства Саратовской области

Стоит отметить, что агрохолдинг «Волга» специализируется на производстве тепличных овощей, выращивании фруктов, разведении рыбы и т. д.

Между тем гендиректор компании автоматизированного оборудования для молочных ферм «Lely» Йерун Кайзер заявил, что будет сотрудничать и в строительстве молочного комплекса, и в поставке оборудования в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU