При поддержке Николая Панкова сельская библиотека получит современное оснащение

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:42:44+03:00

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Библиотека поселка Новониколаевский Балаковского района получит современное компьютерное оборудование. С такой просьбой библиотекарь Татьяна Шемякина обратилась к депутату Госдумы Николаю Панкову во время одной из встреч. Она также предложила депутату повторить конкурс среди сельских библиотек, который он проводил несколько лет назад.

По словам Татьяны Шемякиной, почти половина жителей Новониколаевского — молодежь и дети, кроме того, много школьников приезжает к родственникам летом, во время каникул. Поэтому библиотека очень популярна и ей необходимо идти в ногу со временем.

- Ребята очень любознательные, часто спрашивают книги по биологии, астрономии, робототехнике. Им мало просто читать, они хотят быть вовлеченными в какой-то интересный проект. Стремимся соответствовать нашим юным читателям, проводить интересные занятия с видеопрезентацией. Также хотим ввести электронный каталог, чтобы удобней было искать нужную литературу. Важно быть и в курсе проектов по продвижению и развитию библиотек, иметь доступ к информационной сети для обмена опытом с библиотекарями из других районов. Для всего этого нужно современное техническое оснащение, поэтому обратились к нашему депутату Николаю Панкову, и он помог нам. Уже к концу января получим компьютер, многофункциональное устройство для печати и сканирования, программное обеспечение, — рассказала она.

Библиотекарь призналась, что очень хотела принять участие в конкурсе сельских библиотек, который Николай Панков проводил несколько лет назад, но для этого не было технической возможности.

- Если такой же конкурс состоится в этом году, мы обязательно примем в нем участие и постараемся занять достойное место. Считаю, наша страна по-прежнему самая читающая в мире, поэтому профессия библиотекаря очень важна для людей, — сказала Татьяна Шемякина.

ИСТОЧНИК KP.RU