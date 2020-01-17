В Президентской академии завершился международный экспертный форум

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:58:47+03:00

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16 января в Президентской академии (город Москва) состоялись заключительные мероприятия крупнейшего международного научного мероприятия — XI Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

Второй день форума оказался не менее насыщенным, чем первый, — открытые заседания, презентации книг, панельные и экспертные дискуссии на различные тематики – от российского образования до международной политики.

Студенты и преподаватели Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС поделились впечатлениями от участия в Гайдаровском форуме: «Интересное обсуждение развернулось на панельной дискуссии «Государственный служащий: гражданин, профессионал, личность, — рассказала заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Наталья Гегедюш. — Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выделил четыре ключевые задачи развития государственной службы: развитие у служащих ценности служения обществу и патриотизма, обеспечение достойной оплаты труда, устранение законодательных ограничений по назначению на вакантную должность, развитие презумпции невиновности в отношении госслужащих.

Научный руководитель факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС Юрий Синягин озвучил важнейший результат социологических исследований ценностных ориентиров служащих — работа перешла на третье место, а семья и здоровье вышли на более значимые позиции. «Современные молодые люди, приходящие на службу, уже не готовы на подвиг, работа у них не в приоритете», — отметил в подтверждение врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев».

«В первую очередь хотелось бы выразить благодарность Институту за возможность посетить Гайдаровский форум. Еще на первом курсе я узнала об этом масштабном мероприятии и у меня сразу появилось огромное желание стать участником форума, — поделилась студент ПИУ РАНХиГС Алина Бегимбет. На форум я приехала, конечно, за возможностью услышать мнение авторитетных экспертов, пообщаться с другими участниками форума.

Гайдаровский форум — та уникальная площадка, где все участники — будь то именитый ученый, успешный бизнесмен, высокопоставленный чиновник или преподаватель и студент — могут на равных обсудить текущую обстановку в нашей стране и во всем мире. И это очень круто!

Я постаралась посетить максимальное количество площадок, хотя их было огромное количество. Нередко выбор между программами был очень сложным. Приоритетом для меня, как для будущего профессионала, стали мероприятия экономического направления.

Я рада, что мне удалось получить много знаний и, что важно, услышать различные, даже противоположные друг другу мнения экспертов по интересующим меня вопросам».

Организаторы ХI Гайдаровского форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU