2020-01-17T15:26:51+03:00
Общество

Более 700 тыс. человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2019 году более 700 тыс. человек приняли участие в различных историко-патриотических акциях, организованных Приволжской железной дорогой.

Наибольший интерес у жителей Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей вызвал ретропоезд «Воинский эшелон», состоявший из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также семи железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны. С 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетил 33 станции Приволжской железной дороги.

На станциях Ершов, Петров Вал и Верхний Баскунчак проводились динамические выставки железнодорожной техники. В ходе мероприятий были представлены современные локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов, а также действующие паровозы. Каждая выставка сопровождалась показом исторических железнодорожных костюмов.

Более 20 тыс. человек посетили передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который работал на десяти станциях Приволжской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Появление материнского капитала приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы», — Нина Крючкова
Предъявлено обвинение водителю минивэна, разбившемуся в ДТП под Саратовом
Сдача дома ЖСК «Прометей» перенесена на полгода
Найден еще один вариант решения проблемы с домом ЖСК «Феникс-2010» в Саратове
В Саратовской области построят роботизированную молочную ферму
При поддержке Николая Панкова сельская библиотека получит современное оснащение
В Президентской академии завершился международный экспертный форум
Более 700 тыс. человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке