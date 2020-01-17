2020-01-17T14:48:49+03:00
Общество

«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink

Екатерина Семенова
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«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских пользователей видеоплатформы Wink: в десятку наиболее востребованных в январе фильмов вошли премьеры прошлого года, детские анимационные сериалы и кино для семейного просмотра.

Более трех тысяч раз саратовцы заказывали мелодрамы, боевики и фильмы в жанре фэнтези, недавно прошедшие в прокате. Наибольшее число просмотров собрали кинохиты 2019 года: «Джокер», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Однажды в… Голливуде».

В топ-10 вошли активно обсуждаемые в 2019 году зарубежные сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль». Среди российских проектов прошлого года самым востребованным оказалась драматическая теленовелла о поколении Z «Трудные подростки».

Приключенческие и познавательные мультипликационные сериалы для дошкольников «Щенячий патруль», «Маша и Медведь» и «Три кота» вместе собрали более тысячи просмотров. Еще одна анимационная картина – полнометражный мультфильм-мюзикл «Холодное сердце» – замыкает десятку самых востребованных фильмов. Видео для семейного или детского просмотра составляет почти треть от всего заказанного в зимние праздники контента.

- Wink – это современный видеосервис, который объединяет интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Для любой семьи, где у всех разные предпочтения, Wink – настоящая находка. Одна учетная запись позволяет присоединить до пяти устройств, так что каждый из домочадцев с помощью своего гаджета может смотреть то, что любит, — отметила Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Телеканалы и фильмы можно смотреть на любом экране: домашнего телевизора с помощью ТВ-приставки «Ростелекома» или приложений в Smart TV, смартфона, планшета и компьютера.

В январе 2020 года «Ростелеком» представляет пять ярких новинок мирового кинематографа, которые можно посмотреть только в онлайн-кинотеатре Wink: зрелищный боевик «Последний бросок», лирическую драму «Матиас и Максим» и легкие комедии для хорошего настроения — «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Бонусом к киноновинкам на неделю раньше официальной премьеры Wink покажет первые эпизоды нового сериала «Пианино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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