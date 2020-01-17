В Саратове горела квартира в десятиэтажке

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:41:04+03:00

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В Саратове вчера вечером, 16 января, горела квартира в десятиэтажке.

- Сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на улице Карла Маркса поступил в 19:11, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

На место выехали три машины и десять человек. Площадь возгорания составила 2 кв. м. По предварительным данным, ЧП случилось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU