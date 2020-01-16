2020-01-16T15:31:11+03:00
Общество

Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления

Запланированы работы «Т Плюс»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Энгельса Саратовской области завтра останутся без тепла.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на 17 января запланированы ремонтно-восстановительные работы на улице Полтавская, 15. Повреждение на коммуникациях было выявлено во время осмотра.

Без отопления останутся жильцы домов на улицах: Полтавская, Ломоносова и Расковой. Завершение работ запланировано на 16 часов.

Представители управляющих компаний и сотрудники «Т Плюс» будут следить за температурным режимом в домах. Граждан просят не заходить за ограждения на месте работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сбила пенсионерку в Марксе
Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД выросли на 12,1% в 2019 году
Отключение воды в почти 2 тыс. домов в Саратове угрожает затянуться
Технологии бережливого производства на ПривЖД позволили сэкономить более 136 млн рублей в 2019 году
В Вольском районе посмертно наградили военных, погибших на пожаре в Сенном
В Саратове может появиться электронная система работы автобусов
Степанов о Послании президента: Без притока долгосрочных инвестиций невозможен рост экономики
Минспорта Саратовской области раздаст спортивным командам 212 млн рублей
Саратовский Роспотребнадзор: 6–8 пакетиков снюса приводят к смерти
Савинов: Президент озвучил конкретные предложения для решения проблем здравоохранения
В Саратовской области потратят 747 млн рублей на благоустройство 101 парка, сквера и площади
Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления
Саратовцам продолжают подвозить питьевую воду в цистернах
Экс-начальника и главбуха колонии в Энгельсе посадили на 4 года за многомиллионную растрату
Панков: Саратов в полной мере заслужил звание «Город трудовой доблести»
Саратовцев предупреждают о густом тумане
Ребенку-инвалиду в Саратове выписали лечебное питание после прокурорской проверки
В Балакове спасатели помогли старушке-экстремалке
В Саратовской области провели тренировочные полеты модернизированных стратегических ракетоносцев
Саратовский филиал «Т Плюс» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Ольга Баталина вошла в состав рабочей группы, которая предложит поправки в Конституцию РФ
Под Саратовом мужчина задолжал 700 тыс. рублей и лишился родительских прав
В Саратовской области свидетель на суде «прикрыл» браконьера и был оштрафован за ложь
Саратовские таможенники перечислили в бюджет больше денег, чем ожидалось
Минтранс: Эвакуация автомобилей в Саратове должна происходить в исключительных случаях
У Жиркомбината в Саратове столкнулись две иномарки
В Лысых Горах сгорели сараи и сено