Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:31:11+03:00

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Жители Энгельса Саратовской области завтра останутся без тепла.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на 17 января запланированы ремонтно-восстановительные работы на улице Полтавская, 15. Повреждение на коммуникациях было выявлено во время осмотра.

Без отопления останутся жильцы домов на улицах: Полтавская, Ломоносова и Расковой. Завершение работ запланировано на 16 часов.

Представители управляющих компаний и сотрудники «Т Плюс» будут следить за температурным режимом в домах. Граждан просят не заходить за ограждения на месте работ.

ИСТОЧНИК KP.RU