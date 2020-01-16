Жители Энгельса в пятницу останутся без отопления
Запланированы работы «Т Плюс»
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Жители Энгельса Саратовской области завтра останутся без тепла.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», на 17 января запланированы ремонтно-восстановительные работы на улице Полтавская, 15. Повреждение на коммуникациях было выявлено во время осмотра.
Без отопления останутся жильцы домов на улицах: Полтавская, Ломоносова и Расковой. Завершение работ запланировано на 16 часов.
Представители управляющих компаний и сотрудники «Т Плюс» будут следить за температурным режимом в домах. Граждан просят не заходить за ограждения на месте работ.
ИСТОЧНИК KP.RU