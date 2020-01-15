В Балакове женщина вернулась в «Алкогольную Сибирскую Группу» с помощью суда

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:04:55+03:00

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В Балакове Саратовской области прокуратура помогла женщине вернуться на работу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 38-летняя женщина работала в ООО «Алкогольная Сибирская Группа», но была уволена.

Женщина обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным. Также она попросила восстановить ее на работе и компенсировать время вынужденного прогула и моральный вред.

В ходе проверки было установлено, что женщина устроилась на работу 10 апреля 2017 года специалистом по развитию территорий Коммерческой дирекции Департамента по продажам Дивизиона Волга в Саратовской области. 6 сентября 2019 года ее уволили при сокращении штата. При этом в организации на тот момент имелись вакансии, но ей не предложили занять новую должность.

Суд признал увольнение женщины незаконным и обязал восстановить ее на работе. Кроме того, была взыскана сумма морального вреда в размере 2 тыс. рублей, а также средний месячный заработок за время прогула.

ИСТОЧНИК KP.RU