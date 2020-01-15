В складах под Саратовом хранили 26 тыс. литров нелегального алкоголя
Полиция и Росгвардия провели спецоперацию по изъятию [видео]
В складах под Саратовом обнаружили крупную партию алкоголя.
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В Саратовском районе полиция и Росгвардия обнаружила гаражи и склады с нелегальным алкоголем.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности было изъято более 26 тыс. литров алкоголя. Он был разлит по бутылкам с логотипами известных марок.
При этом в одном из складов были задержаны двое граждан.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU