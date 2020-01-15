В складах под Саратовом хранили 26 тыс. литров нелегального алкоголя

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:56:13+03:00

В складах под Саратовом обнаружили крупную партию алкоголя.

Полиция и Росгвардия провели спецоперацию по изъятию [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратовском районе полиция и Росгвардия обнаружила гаражи и склады с нелегальным алкоголем.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности было изъято более 26 тыс. литров алкоголя. Он был разлит по бутылкам с логотипами известных марок.

При этом в одном из складов были задержаны двое граждан.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU