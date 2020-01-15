2020-01-15T08:27:21+03:00
Происшествия

В Саратове поймали похитителя плюшевых медведей

Ранее судимый парень ограбил цветочный магазин
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова ограбили цветочный магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено около половины второго в ночь на 14 января.

По словам продавца магазина на проспекте Строителей, неизвестный гражданин открыто похитил цветок к горшке и двух плюшевых медведей.

Сумма ущерба составила 1 490 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция сумела задержать подозреваемого — ранее судимого за кражи и изготовление оружия 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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