В Саратове поймали похитителя плюшевых медведей
Ранее судимый парень ограбил цветочный магазин
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В Ленинском районе Саратова ограбили цветочный магазин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено около половины второго в ночь на 14 января.
По словам продавца магазина на проспекте Строителей, неизвестный гражданин открыто похитил цветок к горшке и двух плюшевых медведей.
Сумма ущерба составила 1 490 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция сумела задержать подозреваемого — ранее судимого за кражи и изготовление оружия 25-летнего мужчину. Он дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU